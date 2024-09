Méthode de recherche en psychomotricité

Vous êtes étudiant en psychomotricité ou en santé et préparez un mémoire de fin d'études ? Vous êtes psychomotricien ou professionnel de santé et souhaitez maîtriser la méthodologie de recherche ? Ce guide est l'outil qu'il vous faut ! Il explique de façon précise et pratique : - le contenu des UE Recherche (bibliographie et documentation, statistiques, méthodologie d'analyse d'articles, etc.) ; - les différentes étapes de la recherche (de la formulation d'une question de recherche à la présentation des résultats) ; - Les différents types d'études (étude de groupe, étude de cas unique, revue systématique de la littérature, etc.) ; - La méthode à suivre pour publier un article ou obtenir une bourse.