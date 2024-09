Des Iraniennes

Le mouvement "Femme, vie, liberté" né en Iran en septembre 2022 embrase le pays et expose les Iraniennes à une répression extrêmement violente : meurtres, arrestations arbitraires, tortures, conditions de détention in humaines... Contre la misogynie et l'autoritarisme, les protestations et manifestations initiées par les Iranien-nes sont relayées dans le monde entier. Ce soulèvement fait écho à celui de mars 1979, où des milliers de femmes se sont mobilisées à Téhéran pour défendre leurs droits. A ce moment-là déjà, à l'initiative d'Antoinette Fouque, des militantes du MLF-Psychanalyse et Politique s'étaient rendues sur place pour documenter cette révolte, main dans la main avec elles. Ce livre collectif, alliant les époques (1979, 2022) et les pays (France et Iran), s'inscrit dans la chaîne de solidarité qui soutient le combat des femmes iraniennes. Il comprend des archives inédites et des entretiens avec des militantes d'hier et d'aujourd'hui ; il restitue et transmet le témoignage des luttes passées et présentes. Plus que jamais, il est nécessaire de se rallier au cri "Femme ! Vie ! Liberté ! " . Cet ouvrage a été réalisé par des militantes du MLF-Psychanalyse et Politique et de l'Alliance des femmes pour la démocratie, avec la collaboration de militantes iraniennes du mouvement "Femme, vie, liberté" et de toutes celles qui ont témoigné de 1979 à 2024 de leur combat. Avec deux cahiers photo couleur de 12 et 16 pages. "En tant que femme, et comme des millions d'autres femmes iraniennes, j'ai toujours été confrontée à l'enfermement de la culture patriarcale, au pouvoir religieux et autoritaire, aux funestes lois discriminatoires et oppressives, et à toutes sortes de restrictions dans tous les domaines de ma vie. [... ] La triste vérité, au fond, est que le gouvernement autoritaire, misogyne et religieux de la République islamique nous a volé notre vie". Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023