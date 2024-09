Préparez-vous efficacement pour réussir les concours de secrétaire administratif et SAENES en 2025 ! Ce livre propose : - une présentation du métier et des épreuves et la liste des compétences du SA ; - un QCM d'auto-évaluation et un bilan commenté en fonction des résultats ; - des plannings de révisions pour organiser sa préparation ; - un cours complet pour maîtriser les notions indispensables et les méthodes de chaque épreuve ; - des entraînements corrigés pour tester ses connaissances ; - 12sujets d'annales accompagnés de propositions de corrigés détaillés ; - les 50 questions possibles du jury ; - 2 simulations d'entretien réussi ; OFFERT en ligne : des fiches audio et un fil d'actualité mois par mois.