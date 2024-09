N'ayons pas peur de parler français

Le rapport de l'Académie qui choque. Un vibrant appel à la défense de la langue française par nos institutions. A l'évidence, l'Académie française ne peut se montrer indifférente à ce qui menace notre langue. C'est son rôle et sa mission de s'en soucier. Ainsi le risque que revêt le " franglais " dans le langage de la communication préoccupe nombre d'écrivains, mais aussi l'opinion. Cet ensemble d'inquiétudes a légitimé la création d'une commission et abouti au rapport publié aujourd'hui. Il répond à un état d'urgence et interpelle au premier chef les responsables des institutions. L'Académie dresse un constat à charge. Elle livre ici, parvenue à une étape de son travail, une profusion d'exemples. Ceux-ci, d'une cruelle diversité, en disent plus long que bien des commentaires. Ils permettent une prise de conscience. Ils alertent sur l'ampleur et la gravité du phénomène.