Danse avec ton cheval d'ombre

Chris Irwin enseigne le savoir-comprendre et le savoir-être avec les chevaux depuis plus de trente ans et sa première leçon est qu'en apprenant à écouter les chevaux, nous en apprenons beaucoup sur nous-mêmes. C'est ainsi qu'un échec cinglant avec une jument va le conduire à remettre en cause son enseignement pour aller plus loin dans la paix intérieure, l'empathie équine et la communication équestre. Après Les chevaux ne mentent jamais, un manuel indispensable au cavalier, véritable guide de développement personnel !