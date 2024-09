Plus fort que la nuit

En arrivant à New York, Lana Harpending, cavalière hors pair et nouvelle recrue de la police montée, ne s'attendait pas à tomber doublement amoureuse. D'abord, de son camarade de patrouille, Paul, qui va se retrouver au centre d'une affaire criminelle effroyable. Mais aussi du cheval qui lui est attribué, un appaloosa nommé Eridan, caractériel selon la rumeur, et dont elle parvient peu à peu à gagner la confiance. Bientôt, un secret terrifiant vient se glisser entre Lana et son cheval. Un secret qui, dévoilé, pourrait entraîner la mort d'Eridan. Alors, elle va faire un pari fou, et tenter l'impensable. Original et addictif, ce roman à suspense va vous bouleverser.