100 % concentration

La méthode pour retrouver sa pleine concentration et développer son efficacité professionnelle ! Les e-mails et les réunions en visio prolifèrent ? Les réseaux sociaux sont de plus en plus envahissants ? Face à ces multiples sollicitations, retrouver sa pleine capacité de concentration et gagner en productivité deviennent de véritables défis. Ce guide pratique vous offre une méthode concrète, basée sur les neurosciences et enrichie d'exercices et de conseils, pour améliorer vos performances. Pas à pas, vous découvrirez comment : - adopter le deep work pour rester focus sur vos tâches sans vous interrompre ; - basculer dans le flow cérébral pour bénéficier d'une concentration optimale ; - favoriser la déconnexion pour mieux recharger votre capacité d'attention ; - instaurer un environnement sans distraction pour maintenir vos progrès sur le long terme ; - mettre en place une routine bien-être favorisant l'équilibre entre votre corps et votre esprit. Maîtriser les rouages de la concentration au travail vous permettra d'atteindre une vie professionnelle plus épanouissante, de gagner en efficacité et de retrouver du temps pour vous.