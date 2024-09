La Méthode Boclet

Nous rêvons tous d'être plus performants dans nos apprentissages. Et s'il nous fallait réapprendre à apprendre ? Après des années à s'intéresser aux mécanismes d'apprentissage et à former des milliers d'Illimités, Mohamed Boclet propose sa propre méthode, qui réunit des techniques simples et efficaces à mettre en application, toutes testées et approuvées. Un programme de 4 semaines pour : Déployer votre estime de vous et asseoir votre confiance Structurer votre temps en fonction de vos objectifs Renforcer votre capacité de concentration Lire et mémoriser à l'infini Toutes les clés pour s'initier à une nouvelle langue, apprendre et mémoriser rapidement un cours ou une présentation, maîtriser un sujet sur le bout des doigts... Chaque jour, explorez une nouvelle notion, découvrez une " pensée d'illimité "... et passez à l'action avec un défi quotidien !