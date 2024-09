Objectif : le bonheur au travail

Démissions silencieuses, refus du présentiel à temps plein, quête de sens... Nous sommes plus que jamais désengagés au travail. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Les Danois affichent un degré de bonheur au travail parmi les plus élevés au monde et un fantastique équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; 58 % d'entre eux déclarent même qu'ils continueraient à travailler s'ils gagnaient au loto ! ET SI LA METHODE DANOISE ETAIT LA BONNE POUR S'EPANOUIR ? Dans cet ouvrage basé sur des recherches et des expériences sur le terrain, Meik Wiking, l'expert du bonheur, nous livre ses secrets pour élever notre niveau de bonheur au travail et, par ricochet, être heureux au quotidien. ETES VOUS PRET POUR UNE REVOLUTION DU TRAVAIL ? Meik Wiking est le fondateur et président du premier institut de recherche sur le bonheur au monde : le Happiness Research Institute. Il est un auteur à succès du New York Times et du Sunday Times avec trois best-sellers mondiaux : Le Livre du hygge, Le Livre du Lykke et L'Art de se créer de beaux souvenirs. Le Times l'a surnommé l'Indiana Jones du sourire et l'a qualifié d'homme probablement le plus heureux du monde.