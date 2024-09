Abandonnée par les siens

Après être parvenue à échapper à l'enfer familial, à la drogue et à la prostitution, la vie de Catherine Barneron bascule de nouveau le 2 mai 2000 quand, face à la violence de son mari, elle ne voit qu'une issue : tirer. Un récit poignant, la suite de Et pourtant, tu étais ma maman, vendu à près de 45 000 exemplaires et traduit dans plusieurs langues. La suite de son récit poignant Et pourtant, tu étais ma maman vendu à 30 000 exemplaires GFK A 12 ans, afin de protéger Cathy de sa mère abusive, le juge pour enfants la place dans un centre de l'association Le Patriarche à Toulouse. Hélas, cette institution est une secte. Cathy y subit de nouvelles violences et abus sexuels. Après deux tentatives avortées, elle parvient enfin à s'échapper. A Paris, Cathy est embauchée dans un salon de coiffure. Elle vit dans un petit appartement. Mais une jeune femme, rencontrée au centre du Patriarche et avec laquelle elle est restée en contact, l'entraîne dans la drogue. Cathy devient accro à l'héroïne, consommant jusqu'à 1 g par jour. Cathy quitte Nîmes pour la Drôme, espérant se mettre à l'abri. A Valence, elle rencontre Gilles. L'homme a 18 ans de plus qu'elle, il est marié, mais il est aussi beau parleur. Gilles divorce pour l'épouser. Ensemble, ils ont une petite fille. Deux enfants, une grande maison, une entreprise... la vie semble parfaite. Mais Gilles a une face cachée. Il se montre de plus en plus manipulateur et violent, jaloux. Sous son emprise, Cathy n'a pas la force de s'opposer à lui. Lorsqu'elle découvre que Gilles frappe son fils, elle lui annonce sa décision de divorcer. Gilles lui jure de la tuer. Le 2 mai 2000, Cathy abat son mari d'un coup de fusil... Vingt-cinq ans après la parution, de son livre (l'Archipel, 1998), Catherine Barneron reprend la parole. Comment se reconstruire après des années de prison ? Avec une sincérité et une force bouleversante, Catherine Barneron raconte les épreuves qu'elle a traversées et la possibilité du bonheur, malgré ses blessures.