100 aliments IG bas à volonté

Envie de retrouver votre poids de forme, d'augmenter votre énergie ou simplement de manger plus sainement ? La clé réside dans le contrôle de votre glycémie grâce à une sélection d'aliments à index glycémique (IG) bas. Ce guide pratique vous présente 100 aliments essentiels à IG bas, accompagnés de 100 recettes simples et délicieuses, parfaites pour vos repos quotidiens. Fini les calculs compliqués ! Composez facilement des menus équilibrés sans provoquer de pics de glycémie. Pour mincir et maîtriser sa glycémie Dans ce guide, chaque aliment est détaillé avec : Sa charge glycémique (CG) pour 100 g ; La portion maximale à consommer pour maintenir une CG basse ; Ses bienfaits nutritionnels et pour la santé (vitamines, minéraux, fibres, antioxydants) ; Des conseils pour l'acheter, le conserver et le préparer ; Une recette rapide pour l'intégrer dans vos repas. De plus, vous trouverez des conseils pratiques pour adopter une alimentation IG bas, des astuces pour réduire l'IG et la CG de vos plats, ainsi que des recommandations sur l'utilisation des capteurs de glycémie en continu. Avec ce guide pratique et astucieux, manger mieux devient un jeu d'enfant !