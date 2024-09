Au temps des cathédrales

Vaisseaux de pierre s'élançant vers le ciel, les cathédrales du Moyen Age nous interrogent toujours. Pourquoi la France, puis l'Europe, se sont-elles lancées dans de si vastes chantiers ? Comment a-t-on pu bâtir si grand, si haut et si lumineux ? Que nous apprennent ces édifices sur les hommes qui les ont élevés ? Quel avenir, aujourd'hui, pour ces monuments, désormais entrés dans notre mémoire et notre patrimoine ? A ces questions, et à bien d'autres, ce livre vous permettra de répondre. Qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. La Bibliothèque à remonter le temps, collection unique en son genre, s'adresse à tous. Elle allie goût du savoir et plaisir de la lecture en vous invitant à voyager en compagnie des meilleurs historiens. Que vous soyez adolescent, adulte, professeur ou tout simplement citoyen, découvrez l'Histoire comme vous ne l'avez jamais vue. Professeur d'histoire de l'art en classes préparatoires aux grandes écoles, Mathieu Lours est un spécialiste d'histoire religieuse et l'auteur de nombreux livres sur le sujet.