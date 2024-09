Mon mémo de neuropsychologie adulte

L'indispensable compagnon du neuropsychologue ! Grâce à sa triple entrée par réseaux neuronaux, symptômes et critères diagnostiques des pathologies neurocognitives, ce mémo vous aidera quotidiennement à orienter votre évaluation et votre remédiation dans le bon sens. Vous y trouverez : - les principales corrélations neuroanatomiques concernant les fonctions cognitives et comportementales ? ; - des schémas d'aide à la démarche neuropsychologique ? ; - les critères diagnostiques les plus récents. Vous avez un doute au moment de rédiger votre compte rendu ?? Vous hésitez sur la pertinence de certains symptômes, en pleine consultation ?? Vous avez la solution entre vos mains ? !