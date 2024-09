Le prix de l'insécurité

Combien de morts chaque année " pour cause d'insécurité " ? Insécurité routière, crimes intra-familiaux, violence de droit commun... L'insécurité sous toutes ses formes cause de nombreuses victimes chaque année en France. Pourtant, nous consentons à réduire chaque jour davantage nos libertés pour remettre notre sécurité entre les mains de l'Etat. Pour quels résultats ? Si le premier des droits de l'homme est le droit de vivre en sécurité, comment l'Etat le fait-il respecter ? Afin de répondre à ces questions de société, l'auteur nous invite à suivre son enquête au coeur de la problématique de la sécurité en France, en s'appuyant sur des données chiffrées et officielles. Mais l'insécurité n'est pas une fatalité ! Cet essai est un plaidoyer pour que l'Etat s'applique à lui-même une obligation de résultat, et garantisse la sécurité de ses citoyens - ou qu'il paie le prix de ses défaillances.