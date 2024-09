Tout le cours de droit pénitentiaire, à jour des dernières réformes. Entièrement refondu et à jour du code pénitentiaire de 2024, ce manuel offre la première définition du droit pénitentiaire et en analyse les déclinaisons, applications et implications, aussi bien en détention qu'en milieu ouvert. Intégrant l'évolution et les dernières actualités de la politique pénitentiaire française, il traite notamment les sujets essentiels de la surpopulation carcérale, la prévention des violences et du suicide en prison, le traitement pénitentiaire des prévenus et des condamnés, les missions de sécurité, de probation et de prévention de la récidive, les différents régimes de détention, la déontologie et le statut des personnels, l'organisation du service public pénitentiaire.