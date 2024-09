"Derrière toute chose exquise se cachait une tragédie". Découvrez ou redécouvrez le chef d'oeuvre d'Oscar Wilde dans une nouvelle traduction de Maxime Le Dain, magnifiquement illustré par Tom Cuzor. Ouvrage emblématique de l'époque victorienne et du mouvement décadentiste, Le Portrait de Dorian Gray est un succès de scandale dès sa parution. Il est présenté ici dans sa version de 1891, révisée et préfacée par Oscar Wilde lui-même. Préface de Pascal Aquien, professeur de littérature anglaise à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste de poésie et de littérature fin-de-siècle. Il est l'auteur de la biographie Oscar Wilde. Les mots et les songes et de nombreuses éditions critiques. Oscar Wilde (1854-1900) est un écrivain irlandais. Après des études au Trinity College et à Oxford, il s'illustre par ses poèmes, ses nouvelles, ses contes, et surtout, ses pièces de théâtre. Figure de proue de l'esthétisme britannique, il mène une vie de dandy jusqu'à sa condamnation alors qu'il est au sommet de sa carrière. Il meurt ruiné en exil à Paris. Le Portrait de Dorian Gray est son unique roman et continue de fasciner les lecteurs aujourd'hui. Edition reliée. L'ouvrage est imprimé sur un papier bouffant Holmen Book crème. La couverture bénéficie d'une magnifique illustration de Tom Cuzor. Elle est imprimée sur un papier Wibalin Natural qui est ornementé d'un marquage à chaud. Les illustrations de l'intérieur sont également de Tom Cuzor.