I knew you were trouble

Quand un coeur brisé se remet à battre, est-ce toujours bon signe ?? Après avoir refusé une demande en mariage, Joy se retrouve à participer à l'organisation de celui de son frère et de sa meilleure amie. Après tout, cette pause dans sa vie trépidante de danseuse à New York pourrait être une bénédiction. Mais elle ne s'était pas préparée à recroiser celui qui a hanté ses rêves durant des mois et n'a eu de cesse de la rejeter... Travis, lui s'est coupé du reste du monde depuis longtemps. Ce n'est pas pour rien s'il préfère se réfugier dans son bar et arborer un masque de glace plutôt que d'affronter son passé. Pourtant, le retour de Joy le déstabilise car il sait que la laisser s'approcher, serait trop risqué. Cette éternelle optimiste tenterait à coup sûr de recoller les morceaux de son coeur. Et ça, c'est impensable... Malgré tout ce qui les oppose, la tension entre eux est toujours aussi intense... Mais ressortiront-ils indemnes de cette histoire ??