Un elfe, un nain, un orc et une humaine, quatre héros de race différente et que tout sépare, s'affrontent, se côtoient puis s'entraident pour lutter contre des créatures redoutables et des ennemis impitoyables. Face au danger, les anciens adversaires s'allient pour accomplir ensemble une destinée qui les dépasse. Une fresque épique riche en aventures, en magie mais aussi en passion et en surprises.