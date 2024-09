Deux soeurs et une librairie

Margot et Liza vivent dans la librairie Jolimot tenue par leur papa. Voilà qui est bien pratique quand on a besoin d'une super recette pour épater toute l'école ! Car c'est la semaine du goût, et Margot doit apporter un gâteau au chocolat. En vitrine, les deux soeurs trouvent exactement ce qu'il leur faut : " Les Mille recettes chocolatées" du grand chef René Cassenoix. En cuisine, tout se passe bien jusqu'à ce que... Un atelier pâtisserie pas comme les autres Une aventure pleine de drôlerie, de surprises et de gourmandises au coeur de la librairie Jolimot. Entre clients à conseiller, auteurs à inviter et commandes à préparer, on ne s'ennuie jamais à la librairie Jolimot. Avec un bonus pour valoriser le plaisir de lire Les " Roman Milan 6+ ", des tout premiers romans pour prendre goût à la lecture avec en bonus : deux pages avec des questions pour ouvrir la discussion autour de l'histoire.