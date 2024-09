Le meilleur moyen de défense reste l'attaque Cela fait maintenant trois mois que le chaos règne à Londres où d'étranges éclairs ont fait perdre la raison aux adultes. Des créatures à l'allure sinistre rôdent, transformant la population en zombies. Alors que Jason et la bande d'enfants qu'il a rejoint s'organisent tant bien que mal pour survivre, un froid glacial paralyse la ville ce qui ne facilite pas le ravitaillement. Il serait peut-être temps d'agir selon Fowler qui propose aux enfants de mettre en place une attaque surprise. Et si au lieu de se cacher, les enfants déclaraient plutôt la guerre à ces créatures ? La réserve d'armement située à côté de leur QG leur sera très utile pour préparer un futur plan d'action. Même si tout le monde semble se rallier à la cause de Fowler, certains jugent cette idée bien trop risquée... Pendant ce temps la soeur de Jason, Louise, tente désespérément de retrouver son frère. Ce dernier continue de lui laisser des indices malgré l'épaisse couche de neige, mais les voit-elle seulement ? Et si les enfants tentaient plutôt de quitter la ville pour chercher du secours au lieu de tenter une opération si périlleuse ? Une Société au bord de l'extinction, des enfants aux commandes de leur destin, la capitale anglaise sombrant dans l'anarchie et la violence, une porte ouverte sur un nouveau monde... Pour sa première série en solo Christophe Alliel propose un récit sans temps mort, avec de multiples rebondissements. Ce dernier tome plein de péripéties clôt sa première trilogie électrique.