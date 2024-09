La Pire Amie du monde

La vie de Cyr, trentenaire établie à Amsterdam, est un chaos : elle vient de se faire virer de l'agence de pub dans laquelle elle travaillait, et de perdre son meilleur ami. Et, comme si cela ne suffisait pas, on lui demande d'écrire un discours pour la cérémonie. Pour fuir toute responsabilité et ne plus répondre à personne, elle se réfugie dans le montage de meubles en kit. Mais le monde, lui, continue de tourner. Alors Cyr va devoir aller vers les autres et s'y confronter pour grandir un peu, enfin. Dans son deuxième roman, Alexandra Matine pose un regard piquant sur une jeunesse égocentrée, dans une époque de peu de sens. Cruellement humains, ses personnages expérimentent le lien de cette indispensable réciprocité qu'est l'amitié.