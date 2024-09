Elizabeth Anscombe : brillante, grande fumeuse, catholique en pantalon, mère de sept enfants. Philippa Foot : petite-fille d'un président américain, discrètement rebelle. Mary Midgley : érudite pleine d'esprit et observatrice attentive des hommes et des animaux. Iris Murdoch : romancière en devenir qui a le pouvoir de séduire (presque) tout le monde. Toutes sont devenues philosophes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Brillantes étudiantes, bientôt amies inséparables, elles entrent à l'université d'Oxford au moment où les hommes partent au front. Cette passionnante biographie croisée nous plonge dans la vie tumultueuse de quatre femmes qui ont profondément renouvelé la philosophie. Dans les temps troublés qui voient Oxford accueillir les rescapés du nazisme de toute l'Europe, elles partagent lectures, cigarettes et peines de coeur, et ne cessent de réfléchir au monde qui les entoure. Plus qu'un refuge, la philosophie est pour elles une nécessité absolue. Comment penser l'action humaine ? Qu'est-ce qu'une vie bonne ? L'homme est-il un animal comme les autres ? S'opposant à un certain formalisme de la tradition philosophique britannique, elles développent chacune à leur manière une philosophie morale d'une étonnante modernité à l'heure où, de l'autre côté du Channel, l'existentialisme bat son plein.