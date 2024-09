Le sourire du plombier

Une naissance et des demandes d'adoption qui aboutissent quand on ne s'y attend plus. Puis le deuil qui bouleverse tout. C'est une famille où le papa espagnol a déposé une demande d'adoption en Espagne, et où la maman française a déposé une demande d'adoption en France. Une famille où les deux demandes aboutissent en même temps et comme souvent dans ces cas-là, une famille où la nature se remet en route, et la maman tombe enceinte. C'est aussi une famille où celle qui souffre le plus est celle qui sort du ventre de la maman, car elle n'a pas été adoptée comme ses deux soeurs. C'est une famille où l'on va du coup adopter la petite troisième. Et c'est une famille où le deuil va frapper, laissant le papa seul avec ses trois petites adoptées. C'est une tranche de vie ou plutôt de quatre vies, et c'est surtout une énorme tranche d'amour...