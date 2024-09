Voir Thèbes et mourir

Une série de meurtres inexpliqués secouent les Etats-Unis. Seule Natacha, ex-scientifique russe, semble capable de résoudre les énigmes laissés par le tueur. Mais derrière le jeu de piste glauque se cache une manipulation politique de taille... Après avoir été le cobaye d'une expérience neurobiologique menée par Moscou, Natacha a retrouvé, sous une fausse identité, une vie tranquille en Russie désormais en paix avec l'Ukraine. Jusqu'à ce que son ami Sacha Droski, agent du FSB, vienne la chercher pour résoudre une série de meurtres. Natacha s'envole alors pour les Etats-Unis. Avec l'aide de Sacha et d'un jeune diplomate, elle s'attèle à comprendre le jeu de piste imaginé par le mystérieux tueur qui sème les énigmes et les cadavres. Mais le temps presse, car le nouveau président russe vient d'atterrir sur le sol américain. Et étrangement la rencontre diplomatique et la série de meurtres semblent liées.