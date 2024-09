Jinya accepte d'aider Naotsugu à retrouver son frère, ils rendent donc visite à la famille Miura dans l'espoir de trouver des indices. Lorsqu'ils entrent dans la chambre du frère disparu, Jinya et Naotsugu se retrouvent propulsés dans un autre monde où ils découvrent le frère de Naotsugu avec une petite fille endormie. Cette disparition serait-elle l'oeuvre d'un démon ? Motoo Nakanishi a imaginé en 2011 le light novel qui est à l'origine du manga. Un roman est toujours en cours de parution (onze tomes au Japon) tandis que le manga en est à son cinquième volume. Les lecteurs français ont pu découvrir Yu Satomi à travers plusieurs séries comme Nuisible (sa première oeuvre en tant que dessinateur) ou Bloody Cruise dont il assure le scénario et le dessin. C'est en 2021 que les deux artistes se réunissent pour donner naissance au manga Kijin Gentôshô.