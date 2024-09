Les pas de Momo le conduisent sur l'île de Kakureikuni. Là-bas se trouverait un jeune homme d'une beauté mystérieuse, Tenryujin, vénéré comme un dieu vivant. Momo pourrait-il découvrir dans cet endroit un indice qui lui permettrait de retrouver le livre d'Apis ? Suite au succès du one-shot sorti en mai 2022, Momo's Medical History a eu droit à sa propre série. Commencer cette oeuvre, c'est s'embarquer dans un road trip au cours duquel chaque escale réserve un moment unique. Parfois simple, d'autres fois tragique et par moment touchant, le récit de Naomoto Sanba et Asano Non est généreux en émerveillement de toute sorte, en introspection et en rencontres marquantes.