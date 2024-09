L'aventure des soeurs chaussettes

Nous, c'est Josette et Paulette, les jumelles chaussettes ! Nous avons longtemps attendu qu'un enfant nous choisisse pour vivre de formidables aventures à ses pieds. Justement, le petit Léonard nous a choisies : on va enfin pouvoir rigoler ! Mais à la suite d'un accident de machine à laver, nous voilà rétrécies et dépareillées. Est-ce la fin de nos aventures ? Une nouvelle série par Mymi Doinet Une petite histoire aux dialogues pétillants, pensée et conçue spécialement pour les lecteurs et lectrices à partir de 6 ans. Avec une double page de bonus : des questions pour inviter les enfants à partager leur lecture et discuter de l'histoire avec leurs proches ! Avec un bonus pour valoriser le plaisir de lire Les "Roman Milan 6+" , des tout premiers romans pour prendre goût à la lecture, avec en bonus : deux pages avec des questions pour ouvrir la discussion autour de l'histoire, en famille ou entre amis.