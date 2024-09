Les larmes du yôkaï Tome 1

Un nouveau duo d'enquêteurs impayable dans un univers médiéval ! Caleb, un brillant chat-samouraï enquêteur, sillonne l'île d'Onogoro avec son serviteur Doglass, en quête de mystères à résoudre. Dans ce Japon médiéval fantastique entre science et magie, une larme de yôkai est transmise par un père noble à son fils sur son lit de mort. Ce legs inestimable est un sabre qui renferme l'âme d'une créature légendaire, lui conférant par là même des pouvoirs extraordinaires. Caleb, enfant adopté, est ainsi l'un des rares gaijins à posséder un tel trésor. Privilégiant la résolution de ses enquêtes par l'usage de son intellect hors pair plutôt que par la force, Caleb Inari n'est pourtant pas le dernier à la bagarre. Surtout si son souffre-douleur Doglass est en première ligne... Lorsque ce duo atypique arrive dans la ville de Chidori pour de nouvelles aventures, l'accueil n'est pas des plus chaleureux. Les étrangers n'y sont pas forcément bien vus. Pas de quoi se départir de sa nonchalance et de son humour corrosif habituels pour Caleb, qui va faire la connaissance de Béryle. Cette patronne d'auberge, veuve et gaijin elle aussi, s'occupe seule de son commerce aux côtés de son jeune fils Tristan, et sa vie n'est pas simple tous les jours. Quoi qu'il en soit, la situation à Chidori s'avère rapidement explosive. La petite communauté d'apiculteurs qui assure l'économie de la ville est désemparée par la mort mystérieuse de ses abeilles. Le manque d'intérêt des pouvoir locaux finit d'asseoir des tensions bien installées. Le daimyo local, représentant de l'empereur, serait-il corrompu ? Avec ses compagnons, Caleb va mener l'enquête, qui les mènera à découvrir les secrets cachés dans les profondeurs de la ville... Loïc Clément au scénario, Stéphane Benoit pour le découpage, Margo Renard au dessin et Grelin à la couleur, imaginent les aventures d'un savoureux duo à travers cette nouvelle série, qui comptera une enquête par tome. Avec ses dialogues drôles et mordants, ce premier tome ouvre les portes d'un univers anthropomorphique aux dessins pétillants et aborde subtilement l'écologie, la tolérance ou l'acceptation des différences. Une joyeuse aventure qui mêle combats de sabre, traditions et mystères.