Les Portes de Lumière

Lauréat du prix Locus 2024, catégorie Premier roman ! Lauréat du prix Nebula 2024, catégorie Roman ! Lauréat du prix Crawford 2024 ! Entrave a été élevé pour tuer, affûté comme une lame de couteau dans le seul but d'assassiner son saint de père. Il marche parmi les pouvoirs invisibles : les diables et les antidieux, caricatures d'êtres humains. Il a appris un catéchisme de mort, perdu son ombre et pris l'habitude de se montrer discret. Après une enfance sanglante, il s'enfuit de la petite ville rurale où il est né pour s'installer dans la grande cité. Il y découvre un monde plus vaste, où les messies en puissance sont légion. A Luriat, les apparences sont toujours trompeuses. Les portes se comportent de manière étrange et une fois fermées, il leur arrive de ne plus jamais s'ouvrir. La cité en est parsemée : des portes de lumière, portails inquiétants à travers lesquels souffle un blizzard sans fin. Dans cette mégapole mystérieuse, Entrave va découvrir quel genre d'homme il est vraiment, et cette découverte va conduire à une réécriture du monde. " Protéiforme, vif et incroyablement original, ce roman offre des clés pour comprendre les épreuves que nous traversons. " The New York Times " Une prose lyrique et implacable, la construction d'un monde novateur et organique, les thèmes de l'identité comme de la narration parfois biaisée et violente de l'Histoire. Un roman qui continuera à hanter les lecteurs bien après son dénouement. " Booklist " Onirique et créatif, ce roman qui sort de l'ordinaire allie avec talent le spirituel et le temporel. "Library Journal " Epoustouflant, surréaliste, subtil, empreint de sagesse et tellement réel. Une prouesse. " Max Gladstone, Les Oiseaux du Temps " Un livre complet, organique. De ces romans qui s'invitent dans votre tête, qui vous transportent ailleurs, qui gravent des personnages, des images et des idées dans votre mémoire. " Locus " Un livre riche et généreux doté d'une prose aussi sobre qu'exceptionnelle. Un des romans les plus satisfaisants depuis un bon moment, tous genres confondus. " Chicago Review of Books " Un récit inspiré et onirique qui décrit l'évolution d'un héros qui se fond dans le rôle qu'il est destiné à jouer depuis toujours, avec une fin inattendue qui répond à toutes les questions posées depuis le premier chapitre. Vivement le prochain. " The Wall Street Journal " Un monde d'une complexité étourdissante, rassemblant assez d'idées pour écrire une dizaine d'histoires et qui explore brillamment les dangers de l'extrémisme religieux associé à un totalitarisme raciste. " The Washington Post " Ce livre vous plantera un couteau dans le ventre comme seule la meilleure littérature est capable de le faire. " Natalia Theodoridou, The Birding : A Fairy Tale (World Fantasy Award) " Riche, lyrique et pouvant être lu à plusieurs niveaux. Le premier roman fascinant d'un auteur au talent assourdissant. " Samit Basu, The City Inside