Kore Kaite Shine Tome 1

Ai Yasumi est une lycéenne qui habite Izuoujima, une petite île située au sud de Tokyo parmi bon nombre d'autres îlots. Passionnée de manga, elle prend conscience, à la suite d'un évènement, que la lectrice qu'elle est pourrait prendre la plume et passer de l'autre côté en devenant mangaka. Une vocation naît en elle, un besoin impérieux de raconter ses histoires, mais est-ce que sa volonté et sa détermination seront suffisantes pour se faire une place dans ce milieu ? Kore Kaite Shine est un manga récent qui a déjà beaucoup fait parler de lui. Lauréat du prestigieux prix Manga Taishô en 2023, son auteur Toyoda Minoru raconte avec brio le parcours d'adolescentes désireuses de se faire une place dans le monde du manga. Débordant de joie, de passion et d'enseignement sur ce métier épanouissant mais combien exigeant, cette oeuvre offre une toute autre vision de cet univers qui captive tant de lecteurs depuis de nombreuses années. Même si Toyoda Minoru est un vétéran, Kore Kaite Shine est sa première oeuvre publiée en France. Quelle découverte ! Ce titre est une excellente vitrine du talent de cet artiste en matière d'écriture et de créativité.