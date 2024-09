Bienvenue dans le papatriarcat ! Fini, le daron spectateur à l'ancienne : le nouveau père est enfin investi ! On le voit donner le biberon, déposer les petits à la crèche et assister à la réu parents-profs ! L'avènement de ces "nouveaux pères" qui se mettent en scène sous une pluie de likes Instagram a fait naître l'espoir d'un monde enfin égalitaire entre pères et mères. Un mirage si on gratte un peu... car, curieusement, les témoignages des femmes racontent une tout autre réalité. En France, en 1986, les femmes géraient 80 % des "activités parentales" liées aux enfants. Vingt-cinq ans plus tard, elles en géraient encore 71 %. En 2024, la notion de "charge mentale" se conjugue toujours largement au féminin. La révolution a-t-elle échoué ? Les mentalités et les lois évoluent, mais à un rythme de sénateur... Combien de temps faut-il pour arriver à un monde égal ? Une génération ? Trois cents ans ? Est-ce seulement possible ? Et chez nos voisins ? Dans ce voyage aux confins du "papatriarcat" , Stéphane Jourdain et Guillaume Daudin entament une enquête doublée d'une introspection. Qu'est-ce qui a concrètement changé depuis les années 80 ? Quels pères sont-ils ? Qu'est-ce qui empêche les pères de plonger dans un monde véritablement égalitaire ? Avec un ton léger et didactique, ils racontent leurs rencontres avec des " influenceurs paternels ", des sociologues, un ex-ministre ou plus simplement des pères d'aujourd'hui. Les deux journalistes écoutent la parole de chercheurs et chercheuses, consultent les données les plus récentes et les dernières études pour questionner notre Société. Sans oublier d'interroger les principales concernées, les femmes ! Militantes, autrices, philosophes ou plus simplement mères, elles ont des choses à dire et ça tombe bien. L'Arnaque des nouveaux pères, une bande dessinée reportage scénarisée par deux journalistes chevronnés, déjà auteurs des Contraceptés et mise en scène par Antoine Grimée, nous propose une réflexion éclairée afin de comprendre pourquoi le compte n'y est pas, tout en ébauchant des pistes pour un changement véritable. A lire de toute urgence.