En quête d'équilibre

A 47 ans, Eric Bellion est un navigateur qui non content de poursuivre ses rêves, bien souvent, les dépasse. Longtemps il a accueilli à bord de ses bateaux des matelots de toutes conditions, inexpérimentés, inadaptés, handicapés. Pour leur apprendre, mais surtout pour apprendre lui-même. En 2016, c'est en solitaire qu'il part à l'assaut de l'Everest de la voile, le Vendée Globe. Pendant quatre-vingt-dix-neuf jours, il affronte l'océan, ses pièges, ses secrets comme ses trésors. Classé 9e et "premier bizuth" , il revient transfiguré. Deux ans plus tard, il dispute la Route du Rhum, cette fois à la barre d'une goélette afin de démontrer - en parfait émule d'un certain Bernard Moitessier - que la lenteur d'une traversée peut être un choix plutôt qu'une contrainte. Désormais père d'une enfant qui grandit au plus près des vagues, le marin pensait en avoir terminé avec les expériences contradictoires... Et puis non : Eric a décidé de renouveler l'expérience du Vendée Globe. Tout simplement parce que son équilibre est à ce prix.