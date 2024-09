Saviez-vous que les 10 000 data centers qui stockent nos données consomment à eux seuls autant d'énergie que le Royaume-Uni ? Que nous sommes 600 millions à avoir visité un zoo en 2023 ? Qu'un siège de parti politique pouvait être un écrin pour un défilé de mode ? Que dans certains pays asiatiques les gallo dromes et leurs combats de coqs sont aussi populaires que nos stades ? Pourriez-vous passer dix-huit ans dans un aéroport si vous deveniez apatride ? Ou préparer votre prochaine destination touristique sans consulter Instagram ? Avez-vous déjà regardé votre pavillon en imaginant qu'il pourrait être un refuge contre la crise climatique ? Autour de Michel Bussi, qui troque ici sa casquette de romancier pour redevenir géographe, Martine Drozdz et Fabrice Argounès ont convié une centaine d'auteurs à se lancer dans un Grand Tour surprenant et ludique, une géographie inventive, au coeur de ce qui fait notre rapport au monde. De l'appart Airbnb à la place du village, de la cour d'école à la boîte de nuit, du sous-marin à l'exposition universelle, ils nous invitent à explorer ces lieux communs, intimes ou exceptionnels, banals ou inaccessibles. Une aventure qui nous raconte, du coin de la rue au bout du monde.