Cinéaste des pas de côté, Sophie Fillières est l'autrice d'une oeuvre intense et personnelle, mêlant gravité et légèreté. De Grande Petite à Ma vie ma gueule, la cinéaste compose des comédies sensibles, intimes et romanesques, en multipliant les chemins de traverse, toujours curieuse de l'éventail des possibles offerts par l'existence humaine. Dans ses films aux dialogues ciselés et à la mise en scène précise, ses personnages féminins - incarnés par Judith Godrèche, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain, Hélène Fillières, Emmanuelle Devos, Chiara Mastroianni, Agathe Bonitzer... - avancent dans la vie sur un fil, avec assurance et fragilité. Constitué d'une introduction, d'un long entretien avec la cinéaste et d'une conversation avec ses proches collaborateurs, Sophie Fillières, l'endroit de l'envers explore l'univers d'une oeuvre qui magnifie les quiproquos et valorise chaque détail pour faire briller la vie.