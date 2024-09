La méthodologie du commentaire d'arrêt en schémas

L'objectif de la collection "Le droit en schémas" est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation grâce à des schémas explicatifs. Très didactique, ce manuel de méthodologie du commentaire d'arrêt a pour objectif de permettre aux étudiants de maîtriser le commentaire d'arrêt en droit privé grâce à : - une structure en 10 étapes qui aborde les difficultés de manière progressive au moyen d'un commentaire d'arrêt "fil rouge" ; - de nombreux conseils mis en application pour comprendre et maîtriser les subtilités de cet exercice ; - des exemples d'application sur plusieurs arrêts représentatifs des différentes matières du droit privé, dont certains sont disponibles en ligne et téléchargeables. Cet ouvrage s'adresse à tous les étudiants en Droit, quelle que soit leur formation initiale, et quel que soit leur cycle universitaire.