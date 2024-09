La littérature française en jeux

Vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir les grands auteurs de la littérature française et leurs oeuvres, de tester vos connaissances, de les enrichir ou tout simplement de vous amuser, vous avez le livre qu'il vous faut entre les mains ! Mots-mêlés, charades, mots croisés, devinettes, quizz, escape game... vous attendent dans cet ouvrage. Sans oublier la surprise qui se trouve à la fin de chaque partie qui vous présente un ou une auteur(e) ! Jouez avec les 35 écrivains de ce livre, lisez la vie trépidante des uns, le parcours atypique des autres, délectez-vous de quelques anecdotes sur les auteurs et leurs oeuvres, prenez plaisir à les partager avec votre entourage. Saviez-vous par exemple que Chrétien de Troyes s'appelle ainsi car il est né dans cette ville, que Denis Diderot a mis vingt ans à écrire L'Encyclopédie, que Beaumarchais est un espion pour le compte du roi Louis XV et Colette une artiste de music-hall ? Alors à vos stylos, cultivez-vous et surtout amusez-vous bien ! Isabelle Bailleul-Hangard est professeure certifiée de Lettre Modernes et enseigne au collège Gustave Flaubert à Duclair.