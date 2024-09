Concours commun IEP 1re année

Ce manuel complet présente toutes les clés pour préparer l'épreuve très sélective de "Questions contemporaines" du concours commun d'entrée en première année d'IEP (Aix-en-Provence, Lille, Saint-Germain-en-Laye, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse) de l'année 2025. L'objectif de l'ouvrage est d'offrir au candidat des compétences d'analyse et de synthèse tout en lui permettant d'acquérir une culture aussi rigoureuse qu'étendue sur les deux thèmes. Il propose : - Un cours complet - Des focus sur les auteurs à connaître - Des citations pour nourrir sa réflexion - Des sujets d'annales et des entraînements corrigés Christine Noël-Lemaitre est enseignant chercheur en philosophie habilitée à diriger des recherches rattachée au Laboratoire de théorie du droit, UR 892, Aix Marseille Université. Elle enseigne la philosophie et les humanités à l'IDRAC Lyon, à Sciences Po et à l'Université de Bourgogne.