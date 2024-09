Le deuil raconté aux enfants

Le chien de Maude était très malade. Quand ses parents l'ont emmené chez le vétérinaire, elle n'a jamais pensé qu'ils reviendraient sans lui. Comment passera-t-elle à travers cette lourde perte ? Avec l'aide de sa grand-mère, Maude célébrera son compagnon en mettant au point un rituel qui lui ressemble. Votre enfant vient de dire adieu à un être cher ? Votre famille déménage dans une nouvelle ville, traverse un divorce ou connaît tout autre changement important ? L'expérience du deuil est inévitable, et chaque enfant la vit différemment, en fonction de son milieu et de son tempérament. Ce conte illustré vous permettra d'aborder la question ensemble, d'une façon simple et imagée. Grâce à la section auto-observation de ce petit livre accessible et coloré, découvrez les étapes du processus de deuil et apprenez à reconnaître les émotions et comportements qui y sont associés. Faites le plein d'interventions pour accompagner votre enfant dans son cheminement et l'aider à s'exprimer. Contenu approuvé par Josée Jacques, psychologue.