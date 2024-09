Dans Double jeu, le troisième volet de la série de Kelley Armstrong, autrice best-seller du New York Times, Casey Duncan s'apprête à faire face à l'affaire la plus complexe de sa carrière d'enquêtrice criminelle à Rockton. Lorsque Casey a débarqué dans cette petite ville coupée du monde, une communauté isolée qui sert de refuge pour ceux fuyant leur passé, elle n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre : pas de portable, pas d'Internet, pas de mails et aucun moyen de s'en aller sans l'accord du conseil municipal. Elle ne s'attendait certainement pas à devenir l'enquêtrice criminelle chargée de deux affaires de meurtre distinctes ni à entamer une romance avec son patron. Mais la toute dernière chose à laquelle elle pouvait s'attendre, c'était que le conseil leur largue un criminel dangereux sans aucun plan pour le garder emprisonné et assurer la sécurité des autres résidents. Evidemment, Oliver Brady prétend qu'il est victime d'un coup monté. Cependant, plus Brady reste en ville, plus les choses dégénèrent. Lorsque des preuves révèlent qu'un résident de Rockton pourrait agir comme son complice, en l'aidant à s'évader, Casey s'empresse de découvrir qui est vraiment Brady et quels sont les crimes qu'il a réellement commis. Dans ce nouveau volet captivant de Kelley Armstrong, la vie à Rockton s'apprête à devenir encore plus dangereuse. #Mystère #Suspense #Thriller #Crime