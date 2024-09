Un road trip tendre et déchirant, qui dresse avec délicatesse le tableau d'un clan confronté à la maladie. "On s'est retrouvés à la gare de la Part-Dieu. Maman avait son rendez-vous en début d'après-midi et elle n'avait qu'une peur, le rater. On est partis avec la Peugeot à sept places. Papa et Maman devant, et nous, les quatre enfants, derrière, comme à la belle époque". Edith se sait gravement malade. Elle a convaincu sa famille de l'accompagner en Suisse, où la mort volontaire assistée est autorisée. Elle a choisi le jour et l'heure. Le temps d'un dernier week-end, chacun va tenir son rôle, expérimenter ce lien inextricable qui soude les membres d'une famille, et tenter d'oublier qu'au retour, ils ne seront plus que cinq... "Une réflexion sensible et juste". Madame Figaro "Une réflexion puissante et bouleversante sur la fin de vie. Lumineux". Le Parisien Autrice, chroniqueuse d'art et plasticienne, Carole Fives a reçu le prix Technikart en 2010 pour son recueil de nouvelles Quand nous serons heureux. Elle a depuis signé six romans, dont Que nos vies aient l'air d'un film parfait, également disponible chez Points.