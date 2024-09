L'Amour à nu

Jeune fille fragile sous l'emprise d'un manipulateur maître-chanteur, jeune homme complexé par ses problèmes de peau, ami imaginaire qui en aide un autre à sortir de sa dépression, coming-out des deux filles les plus populaires de l'école... décidément, la rentrée de Garance et Linon n'est pas de tout repos et va leur faire découvrir toute la complexité des relations humaines. Les BeKa, associés à Maya, une jeune dessinatrice italienne, arrivent à traiter de sujets parfois graves tout en simplicité, en douceur et en émotion.