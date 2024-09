Seuls les enfants changent le monde

Une réflexion personnelle et politique sur l'enfance. Après le succès du Courage de la nuance, Jean Birnbaum poursuit son enquête sur l' "héroïsme du doute" . Mêlant références à des auteurs aimés (Hannah Arendt, Georges Bernanos, Roland Barthes...) et émotions personnelles, il montre comment la naissance d'un enfant fait vaciller nos certitudes. Devenir le parent d'un enfant, c'est constater ses effets sur notre rapport aux autres et sur notre vision politique des choses. A l'heure où le mouvement "No Kids" dénonce la procréation comme une catastrophe, ce livre proclame la solidarité entre espoir d'un monde meilleur et promesse de la vie donnée, transmise, sauvée. Jean Birnbaum dirige Le Monde des livres. Il est l'auteur de plusieurs essais dont Le Courage de la nuance (2021, prix François Mauriac), disponible chez Points.