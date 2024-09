Un train pour la gloire

1874. Etats-Unis d'Amérique, Washington. May Dodd est incarcérée de force par les siens dans un institut spécialisé dans les déficiences mentales et les troubles psychologiques. Son tort : vivre avec un homme en union libre, contre l'avis de son père et de sa puissante famille. Pour échapper à son supplice et à la violence sourde d'un enfermement qui la tue à petit feu, May accepte de participer à un programme gouvernemental qui prévoit l'échange de mille femmes blanches contre mille chevaux pour favoriser l'intégration des descendants de la nation Cheyenne dans la société américaine. Les femmes qui se porteront volontaires quitteront l'institut et s'embarqueront pour un voyage aux confins du monde dit "civilisé" , dans le but de fonder un foyer et de donner un à leur nouvel époux au moins un enfant A nouveau libre, May commence sa nouvelle en consignant ses pensées et ses états d'âmes dans un carnet, puissant témoignage des étapes de son périple humain, intellectuel et sensoriel au sein de la nation Cheyenne, fière, brave, et humaine avant tout. Adapté d'un livre de Jim Fergus, récompensé en 2000 par le Prix du premier roman étranger, Mille Femmes blanches est subtilement mis en scène, à partir d'un scénario de Lylian, majestueusement dessiné par Anaïs Bernabé et teinté des couleurs fines et précises d'Hugo Poupelin. C'est un cri d'amour et de liberté ? celle des femmes comme celle des peuples natifs - mais aussi une ode à la nature et un plaidoyer pour le respect de la vie sous toutes ses formes.