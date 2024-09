De Jules César à Alexandre Sévère, l'Empire romain a été gouverné par des dizaines d'empereurs. Mais qui étaient-ils ? Et que nous apprennent-ils de la Rome antique ? A rebours d'une galerie chronologique de portraits qui nous ferait passer de Caligula le fou à Marc Aurèle le philosophe, sans oublier Néron le monstre, Mary Beard ose une approche transversale et propose une plongée passionnante dans la Rome impériale : quel pouvoir les empereurs détenaient-ils ? Que signifiait concrètement régner sur un aussi vaste territoire ? Quel rôle jouait la cour ? A quoi ressemblait un banquet ? Le palais impérial était-il aussi sanglant qu'on le croit ? Pour répondre à ces questions, l'autrice redonne toute leur place à une foule d'individus qui participent au système impérial. Aristocrates méfiants, esclaves cuisiniers, secrétaires zélés, bouffons à la cour : ce sont là autant de personnages actionnant plus ou moins malgré eux les rouages de cette vaste machinerie que fut l'Empire romain. En revenant sur les fantasmes et en dissipant tous les clichés qui entourent la cour impériale, Mary Beard éclaire comme jamais la petite et la grande histoire pour offrir un panorama original autant qu'un livre d'une générosité sans pareille. Mary Beard est professeure émérite d'histoire romaine à Cambridge. Elle jouit d'une renommée académique dans le monde entier. Elle a notamment publié précédemment SPQR. Histoire de l'ancienne Rome (Perrin, 2016), best-seller mondial et Pompéi. La vie d'une cité romaine (Seuil, 2012 ; Points, 2015), lauréat du prix Wolfson. Elle a participé à de nombreuses séries télévisées et ses livres ont été publiés dans plus de trente langues.