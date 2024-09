Des nouvelles corrosives et humoristiques sur la société et ses failles. Il y a le fils qui monte sur scène pour attirer l'attention de son père ; la jeune femme qui comprend que la chirurgie plastique n'a pas réglé ses problèmes ; l'homme qui, à force de ratures et de biffures sur son agenda, se rend compte que c'est son existence qu'il annule jour après jour ; le fan de David Bowie qui perd le sens de la réalité... Il y a la difficulté à survivre dans une société centrée sur la normalité et les apparences de la réussite. Il y a les vies que nous aimerions vivre et celles que nous vivons, faites de compromis, de doutes et de fantasmes. "Quand nous serons heureux est un de ces livres qu'on n'oublie jamais". Alain Mabanckou Autrice, chroniqueuse d'art et plasticienne, Carole Fives a reçu le prix Technikart en 2010 pour ce recueil de nouvelles. Elle a depuis signé six romans, dont Que nos vies aient l'air d'un film parfait et Le jour et l'heure, également disponibles chez Points.