Les mécanismes, la thérapie et tout ce qui peut vous aider à surmonter les troubles de l'alimentation. Quand le rapport à la nourriture devient obsessionnel et que tout le quotidien s'organise autour du poids, on parle de " troubles des conduites alimentaires " ou TCA. C'est à la fois une grande souffrance psychique et un danger pour la santé. Cette BD permet de dédramatiser l'alimentation et d'apprendre à guérir. Kim, Lilou et Natacha sont les héroïnes de ce combat contre l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. On les suit pas à pas, dans leur vie, puis dans le cabinet du docteur Perroud. On découvre une nouvelle façon de soigner, à la lumière de la science, loin des idées reçues. On travaille avec l'aide de l'entourage, grâce à des outils corporels, comportementaux et cognitifs pour sortir de ce piège qui concerne près d'un million de personnes en France.