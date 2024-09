La Captive de la cité déchue

Lorsque la cité-Etat de Sorrena est conquise par l'armée de l'empereur Ryszard, Ilya, fille aînée de la souveraine et future dirigeante, est conduite à Zhine en qualité d'otage. Elle y retrouve des visages familiers : les héritiers des cités-Etats voisines eux aussi tombés aux mains de l'ennemi. Ayant vent d'une rébellion, Ilya se met en tête de séduire Lucien, le commandant en chef de l'empereur, pour glaner des informations afin d'aider les rebelles à faire tomber le régime de l'intérieur. Lucien est convaincu que soumettre les cités-Etats est la seule façon d'apporter la paix et la prospérité dans l'ensemble des royaumes. Or, les otages lui donnent du fil à retordre, Ilya en particulier. Alors qu' il se méfie d'elle, il la trouve fougueuse, courageuse et très attirante. Le jour où Ilya découvre de sombres secrets qui ébranlent toutes les croyances de Lucien, celui-ci devra choisir entre sa loyauté envers l'empereur et le combat des résistants pour la liberté.