The Fae Princes

Winnie croyait que Peter Pan était un mythe et le Pays imaginaire un conte pour enfants. Une histoire tissée par l'esprit tourmenté de sa mère. Pourtant, un jour, Pan l'a kidnappée, et depuis, elle vit sur l'île enchantée, avec ses quatre Garçons perdus, auprès desquels elle a trouvé son nouveau foyer. Après de multiples guerres de territoire, ils pensaient la lutte enfin terminée. Mais c'était compter sans l'apparition d'un nouvel ennemi : une fée machiavélique aux ailes dorées et au coeur sombre. Elle veut Peter Pan et le Pays imaginaire, et ne reculera devant rien pour les conquérir. Même si pour cela elle doit détruire tous ceux qui se dressent sur son chemin, sa progéniture y comprise. Il est dangereux pour un homme de se prendre pour un mythe, tout comme il est dangereux pour une fée de se croire indestructible... Retrouvez Winnie, Peter Pan, Vane et les princes faes dans cette conclusion épique de la saga Cruels Garçons perdus.