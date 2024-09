Entre alliance et complot, la conclusion de la série Les Os Emeraude ne se fera pas sans bruit. Ni sans honneur. Le monde se remet à peine de la guerre qui a opposé ses deux superpuissances, qu'une autre prend déjà sa place : la Guerre Lente. Cette dernière n'utilise plus de soldats, d'armes ni de bombes, mais le cinéma, la médecine et l'économie. Les alliances entre les pays changent et, face à ce nouvel équilibre mondial, les clans rivaux d'Os Emeraude doivent user de tous leurs atouts pour maintenir leur domination sur Kékon. L'île n'est plus isolée comme autrefois, et les Os Emeraude ne peuvent plus vivre selon leurs traditions ancestrales. La famille Kaul va devoir s'adapter pour survivre. Son conflit avec le clan de la Montagne est loin d'être terminé et ses ennemis guettent la moindre de ses faiblesses pour frapper. Alors qu'une nouvelle génération s'apprête à prendre la relève, les clans doivent songer à l'avenir : à quoi ressemblera le monde qu'Hilo, Shae et Anden lègueront à leurs héritiers ? Traduit de l'anglais par Gaspard Houi "Des scènes de combat épiques et un world-building éclatant donnent vie à l'histoire poignante et mémorable d'une famille prise dans les mailles d'une guerre des gangs féroce". - Kate Elliott, autrice de la série La Couronne d'Etoiles "La saga de Fonda Lee restera à jamais un pilier de la fantasy épique et du drame familial". - Library Journal L'Héritage du jade, dernier tome de la trilogie Les Os Emeraude, a reçu le prix Locus du meilleur roman de fantasy et le prix Aurora du meilleur roman.