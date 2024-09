Le garçon au coeur hanté

Il est loin, le temps où Iris était une vagabonde sans-âme, et Evander, un jeune érudit sans histoire. Désormais, Iris a retrouvé son identité et son vrai nom : Ruby, de la prestigieuse Maison Renato. De son côté, Evander a fait une découverte autrement plus difficile : il est Oliver Obscura, fils du dictateur de l'Ordre. Depuis la révolution, Oliver porte difficilement le poids de ses origines, même s'il peut compter sur Ruby, son amour de toujours. Ensemble, ils oeuvrent pour un Nouvel Ordre démocratique. Mais la rancoeur du peuple et les complots politiques n'ont pas fini de mettre à mal Providence, et lorsque la vie de Ruby est menacée, Oliver s'enfonce dans la peur et les ténèbres, capable du pire pour la sauver... Ruby arrivera-t-elle à rattraper Oliver dans sa chute ?